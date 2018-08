Anzeige

Polizeipräsidium Offenburg

Schutterwald (ots) – Die Ursache für den Brand in einem Waldstück nahe des Bolzplatzes in Höfen ist bislang noch unklar. Die Flammen riefen am Sonntag gegen 15.20 Uhr Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Die Wehrleute aus Schutterwald löschten eine … Lesen Sie hier weiter…

