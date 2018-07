Schutterwald, Langhurst – Geklingelt und Gebettelt

Schutterwald (ots) – Nachdem Anwohner des Marienplatzes in Langhurst am Dienstagvormittag zwei Frauen gemeldet hatten, welche im Bereich an Häusern klingeln und betteln sollen, konnten Beamte des Polizeipostens Neuried die zwei Damen im Eichenweg antreffen und einer Personenkontrolle unterziehen. Zu strafbaren Ereignissen ist nach bisherigen Erkenntnissen nicht gekommen.

