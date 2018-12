Schutterwald – Pkw contra Fahrrad

Anzeige

Schutterwald (ots) – Ein Unfall zwischen einem Pkw- und einem Radfahrer ereignete sich am vergangenen Montagabend in der Saint-Denis-Straße. Dort wollte ein 11-Jähriger mit seinem Velo aus einem Hof herausfahren, als ein VW-Lenker in diesen einbog. Hierbei streiften sich die beiden und der junge Radler verletzte sich leicht. Den 28-jährigen Autofahrer erwartet nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung. /sp

