Schutterwald – Radfahrer nach Abbiegeunfall leicht verletzt

Schutterwald (ots) – Ein 69 Jahre alter Fahrradfahrer ist am Sonntagvormittag infolge einer Kollision mit einer Autofahrerin leicht verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen hat eine 40 Jahre alte Opel-Lenkerin den Radler gegen 10:30 Uhr zunächst überholt und wollte anschließend im Pater-Haas-Weg nach rechts abbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem 69-Jährigen, der in Begriff war, geradeaus zu fahren. Der Senior musste mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden beziffert sich nach ersten Schätzungen auf etwa 1.000 Euro.

