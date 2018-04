Schutterwald – Schwerverletzter nach Arbeitsunfall

Schutterwald (ots) – Die Nachtschicht eines 44-Jährigen fand in den heutigen frühen Morgenstunden ein ebenso unerwartetes wie schmerzhaftes Ende. Der Mann hatte sich in einem metallverarbeitenden Betrieb gegen 0.43 Uhr mit einer druckluftbetriebenen Nagelpistole schwer am Bein verletzt. Nach einer notärztlichen Erstbehandlung musste der Arbeiter zur Versorgung ins Ortenau Klinikum Offenburg gebracht werden.

