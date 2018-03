Schutterwald – Übersehen

Schutterwald (ots) – Weil er einen bevorrechtigten Verkehrsteilnehmer übersah, verursachte der 53 Jahre alte Lenker eines Dacia am Mittwochmittag gegen 16.15 Uhr einen Unfall. Er befuhr den Lindenweg in nördlicher Richtung, als er über die Kastanienallee auf einen Parkplatz fahren wollte. Hierbei übersah er wohl den auf der Kastanienallee von rechts kommenden, 46-jährigen Nissan-Lenker. Durch die Kollision der beiden Fahrzeuge wurde der Mittvierziger leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen dürfte sich auf zirka 15.000 Euro belaufen. /ma

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 – 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3904044