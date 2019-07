Schutterwald – Versuchter Einbruch

Anzeige

Schutterwald (ots) – In dem Zeitraum von Samstag, 27.07 bis Montag, 29.07. versuchten bisher Unbekannte sich unerlaubt Zugang in eine Schule in der Saint-Denis-Straße zu verschaffen, indem sie versucht haben eine Außenscheibe einzuwerfen. Da die Scheibe mehrfach verglast war, kam es jedoch nur zu einer Beschädigung des Glases. Die Beamten des Polizeiposten Neuried sind nun auf der Suche nach den unbekannten Tätern. /gü

