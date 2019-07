Schutterwald – Versuchter Pkw-Diebstahl

Anzeige

Schutterwald (ots) – Ein Unbekannter hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch vergeblich versucht, ein in der Fabrikstraße abgestelltes Auto zu entwenden. Im Schutze der Dunkelheit soll sich der ungebetene Besucher in einem Hinterhof an dem Wagen zu schaffen gemacht haben. Den Pkw zu starten gelang ihm nicht. Die Polizei ermittelt nun wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls.

