Schutterwald – Widerstand nach häuslicher Gewalt

Schutterwald (ots) – Weil sie ihren Ehemann mit Schlägen und Tritten attackierte und verletzte, musste die Polizei am Sonntagabend in Schutterwald intervenieren und wurde dabei selbst attackiert. Kurz vor 20 Uhr wurde die Polizei über die vorangegangene Körperverletzung informiert, woraufhin in der Wohnung die Anzeige aufgenommen wurde. In der Folge musste der mit über dreieinhalb Promille alkoholisierten Tatverdächtigen ein Wohnungsverweis ausgesprochen werden. Dabei versuchte sie einen der Beamten mit einem Faustschlag ins Gesicht zu treffen. Gegen die anschließenden Ingewahrsamnahme wehrte sich die Frau und trat nach den Beamten. Nach der Übernachtung in polizeilichem Gewahrsam erwartet die Frau mehrere Anzeigen.

