Schutterwald – Zusammengestoßen

Schutterwald (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag wurde der Lenker eines Motorrads leicht verletzt. Er befuhr gegen 16.40 Uhr die bevorrechtigte Schutterstraße in südlicher Richtung, als der Lenker eines Fiat aus der Burdastraße in die Kreuzung einfuhr. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde der Biker leicht verletzt und anschließend zur Behandlung in das Krankenhaus nach Offenburg gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 4.000 Euro. /ma

