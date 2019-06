Schwanau, A 5 – Stau nach Unfall in Baustelleneinfahrt

Anzeige

Schwanau, A 5 (ots) – Unklar ist die Ursache für einen Auffahrunfall am Donnerstagnachmittag auf der A 5 in Höhe Schwanau in Fahrtrichtung Karlsruhe. Vom mutmaßlichen Unfallverursacher wird ein möglicher technischer Defekt an der Bremsanlage genannt. Nicht auszuschließen ist jedoch auch eine den Umständen nicht angepasste Geschwindigkeit. Der 31 Jahre alte Fahrer eines Ford war gegen 14:10 Uhr zu Beginn der dortigen Autobahnbaustelle auf den Opel Zafira eines 42-Jährigen aufgefahren. Durch den Aufprall wurden drei Personen im Zafira leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von circa 35.000 Euro. Die polizeilichen Maßnahmen an der Unfallstelle wurden durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr Ettenheim und dem Technischen Hilfswerk Offenburg unterstützt. Durch den Unfall hat sich ein Rückstau bis zu sieben Kilometer gebildet. Die weiteren Ermittlungen führen die Beamten des Verkehrskommissariats Offenburg. Den Unfallverursacher erwartet eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr.

