Schwanau, A5 – Ohne Zulassung unterwegs

Anzeige

Schwanau (ots) – Während ihrer Streifenfahrt stellten die Beamten des Verkehrskommissariats Offenburg am Montagabend gegen 18:20 Uhr auf der A 5 zwischen Ettenheim und Lahr einen Peugeot fest an welchem die Hauptuntersuchung seit über einem Jahr fällig war. Bei der anschließenden Kontrolle in Höhe Schwanau wurde weiter bekannt, dass das Fahrzeug wegen fehlendem Versicherungsschutz von Amts wegen seit Juni 2019 abgemeldet wurde. Die Fahrzeugschlüssel wurden von den Beamten einbehalten und die Weiterfahrt untersagt. Die 61-jährige Fahrzeuglenkerin und Besitzerin des Fahrzeuges erwartet nun eine Strafanzeige wegen eines Vergehens gegen das Pflichtversicherungsgesetz. /ag

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 – 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4371345