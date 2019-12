Schwanau, Allmannsweier – Diebstahl aus Wohnhaus

Anzeige

Schwanau, Allmannsweier (ots) – Bislang unbekannte Täter gelangten auf bislang nicht geklärte Art und Weise in ein Wohnhaus in der Waldstraße. Der ungebetene Besuch machte sich am Montag zwischen 10:30 Uhr und 18:15 Uhr im Anwesen zu schaffen und entwendete aus dem Schlaf- und Wohnzimmer gezielt Schmuck in bislang ungeklärter Schadenshöhe. Da keine Einbruchspuren festgestellt wurden ist auch Gegenstand der Ermittlungen der Beamten des Polizeipostens Schwanau, wie die Einbrecher ins Objekt gelangten.

