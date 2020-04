Schwanau – Autobahn nach Lkw-Brand voll gesperrt

Anzeige

Schwanau (ots) – Am Freitagabend, kurz vor 19.00 Uhr, war ein spanischer Sattelzug, beladen mit 22 Tonnen Backtriebmittel, auf der Autobahn A5 in Richtung Basel unterwegs. Kurz nach der Anschlussstelle Lahr bemerkte der 52-jährige Fahrer, dass ein Reifen am Auflieger zu brennen begonnen hatte. Nach ersten erfolglosen Löschversuchen koppelte der Spanier die Zugmaschine ab, um größeren Schaden zu verhindern. Die Feuerwehren Lahr und Offenburg, mit sieben Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften, konnten den Brand unter Kontrolle bringen. Nach Auskunft der Feuerwehr bestand keine Gefahr für die Umwelt. Die Autobahn in Richtung Süden wurde an der Anschlussstelle Lahr voll gesperrt, der Verkehr über die B3 umgeleitet. Hierbei wurde die Polizei zeitweise durch das THW unterstützt. Problematisch war die Bergung des Sattelanhängers, da aufgrund der pulverförmigen Ladung die Gefahr einer Staubexplosion nicht auszuschließen war. Nach Abschluss der Bergungsarbeiten musste die Fahrbahn noch gereinigt werden. Die Vollsperrung mit Ausleitung dauerte bis Samstagmorgen, 08.00 Uhr. Die Schadenshöhe geht nach ersten Schätzungen in die Zigtausende. /CBR

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-210 E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4580662 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4580662