Schwanau – Gegen Streifenwagen gerollt

Schwanau (ots) – Mehrere Verkehrsteilnehmer verständigten am Samstag kurz vor 19 Uhr über Notruf die Polizei darüber, dass im Bereich der Einmündung von der K5344 zur B415, an der dortigen Ampelanlage auf dem rechten Fahrstreifen, ein Mercedes-Fahrer offensichtlich eingeschlafen sei. Eine Streife des Verkehrsdienstes Offenburg konnte bei einer sofortigen Überprüfung den Sachverhalt so feststellen. Erst nach mehrmaligem Klopfen an die Scheibe der Fahrerseite erwachte der 55-jährige Lenker. Allerdings fuhr er sofort an und rollte gegen den davorstehenden Streifenwagen der Beamten. Der Grund des seltsamen Verhaltens im Straßenverkehr war schnell gefunden. Der Mercedes-Lenker hatte sich erheblich alkoholisiert ans Steuer seiner Limousine gesetzt. Nach der Entnahme einer Blutprobe wurde der Führerschein einbehalten. Ein entsprechendes Strafverfahren folgt nun.

