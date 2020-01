Schwanau – Motorraddiebstahl mit Hechtsprung verhindert

Anzeige

Schwanau (ots) – Ein couragierter Mann hat am Mittwochnachmittag das Vorhaben zweier Unbekannter unterbunden, als diese offenbar eine Wettkampf-Maschine vom Hof des Motorradhandels entwenden wollten. Gegen 15:30 Uhr schob das unbekannte Duo ihr eigenes Motorrad auf das Areal in der Mühlenstraße. Auf das Verhalten aufmerksam geworden, standen sie hierbei doch schon unter Beobachtung eines 31-jährigen Angehörigen der Firma. Als nun einer der beiden Tatverdächtigen das Trial-Motorrad startete und damit auf und davon fahren wollte, vollzog der Zeuge einen Hechtsprung, ebenfalls auf die Wettkampfmaschine und brachte so diese und den Langfinger zu Fall. Während an der Maschine dadurch ein Schaden von rund 1.000 Euro entstand, sprang der zu Fall gebrachte als Sozius auf das Fluchtmotorrad mit französischem Kennzeichen und suchte mit seinem Komplizen das Weite. Die Beamten des Polizeipostens Schwanau haben die Ermittlungen aufgenommen.

