Anzeige

Polizeipräsidium Offenburg [Newsroom]

Schwanau, Nonnenweier (ots) – Am Sonntagabend ist auf der K 5342 in Höhe des Vogelsees ein BMW während der Fahrt in Brand geraten. Nach bisherigen Feststellungen dürfte ein technischer Defekt für das im Motorraum ausgebrochene Feuer ursächlich … Lesen Sie hier weiter…

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4039396