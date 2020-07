Schwanau, Nonnenweier – Exhibitionist gesucht

Anzeige

Schwanau, Nonnenweier (ots) – Der Anruf eines 18-Jährigen rief am Dienstag gegen 17:40 Uhr Beamte des Polizeireviers Lahr zu einem zum Nacktbaden vorgesehenen Strand an einem See in Nonnenweier. Der junge Mann berichtete davon, dass ein entblößter Unbekannter sexuelle Handlungen an sich selbst vornahm. Auf eine Ansprache, dies zu unterlassen, reagierte der Mann scheinbar äußerst aggressiv. Beim Eintreffen der hinzugerufenen Beamten hatte der Unbekannte in einem gelben Kleinwagen bereits das Weite gesucht. Die Beamten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer 0781/21-2820 entgegen. /ma

