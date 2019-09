Schwanau, Nonnenweier – Reifen zerstochen und angegriffen

Anzeige

Schwanau, Nonnenweier (ots) – Eine handfeste Auseinandersetzung unter Flüchtlingen hat am Donnerstagabend in einer Asylunterkunft in der Ottenheimer Straße zu einem Polizeieinsatz geführt. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 29 Jahre alter Mann aus Gambia mehrere Reifen eines Renault zerstochen und anschließend den syrischen Wageneigentümer mit einem unbekannten Werkzeug verletzt haben. Die Hintergründe der sich gegen 18:45 Uhr zugetragenen Attacke liegen noch im Dunkeln und bedürfen weiterer Ermittlungen der Beamten des Polizeipostens Schwanau. Der 29-Jährige muss sich wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung verantworten.

