Schwanau, Ottenheim – Einbrecher unterwegs

Schwanau (ots) – Unbekannte drangen zwischen Samstagmorgen und Mittwochmittag in ein Tennisheim in der Georgenstraße ein und verursachte so einen hohen Sachschaden. Nach derzeitigem Kenntnisstand haben die ungebetenen Besucher gewaltsam an mehreren Türen gehebelt. Entwendet wurde nicht. Es entstand jedoch ein Sachschaden von rund 1.500 Euro. Möglicherweise besteht ein Zusammenhang zu einem weiteren Einbruch in der Nacht von Sonntag auf Montag in ein Sportheim in derselben Straße. Die Beamten des Polizeipostens Schwanau haben die Ermittlungen aufgenommen.

