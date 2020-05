Schwanau, Ottenheim – Radmuttern gelöst, gibt es Zeugen?

Anzeige

Schwanau (ots) – Nachdem ein Unbekannter offenbar an einem Oldtimer Radmuttern gelöst hat, haben die Beamten des Polizeipostens Schwanau die Ermittlungen aufgenommen. Der Fahrer des VW Kübelwagen war bereits vergangene Woche, Donnerstag dem 21. Mai, zwischen 19:30 Uhr und 20:30 Uhr, auf einen Parkplatz am Rheindamm gefahren. Dort, am Ender der Rheinstraße, stieg er in Begleitung seiner Lebensgefährtin und seines Hundes aus und ging spazieren. Zwischenzeitlich muss ein Unbekannter an dem parkenden Fahrzeug die Radmuttern des linken Hinterrades gelöst haben. Auf der Heimfahrt nahm der VW-Fahrer in der Folge ein deutlich anderes Fahrverhalten wahr und stoppte sein Auto. Das linke Hinterrad wurde zu diesem Zeitpunkt nur noch von einem Radbolzen gehalten. Die Beamten des Polizeipostens Schwanau haben daher die Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen und bitten Zeugen um Hinweise. Insbesondere ergab sich die Frage zur Identität eines Mannes Mitte/Ende Fünfzig, der mit einem größeren braunen Pkw zum möglichen Tatzeitpunkt neben dem VW geparkt hatte. Hinweise nehmen die Beamten des Polizeipostens unter der Telefonnummer 07824 662991-0 entgegen.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-211211 E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4608526 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4608526