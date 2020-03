Schwanau – Unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilgenommen

Anzeige

Schwanau (ots) – Ein 29 Jahre alter Mann wurde am Dienstagnachmittag durch Zollbeamte in der „Neue Rheinstraße“ einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass der BMW Fahrer möglicherweise unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Außerdem wurde in seinem Fahrzeug ein angerauchter Joint aufgefunden. Der 29-Jährige musste daraufhin eine Blutentnahme im örtlichen Klinikum über sich ergehen lassen. Die weiteren Ermittlungen wurden von den Beamten des Polizeireviers Lahr übernommen.

