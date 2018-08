Schwanau – Verdeck aufgeschlitzt

Anzeige

Schwanau (ots) – Eine Endfünfzigerin nahm am Sonntagvormittag ein Bad im kühlen Nass des Baggersees in Nonnenweier. Zwischen 10:30 Uhr und 12 Uhr nutzten Langfinger diese Gelegenheit, um sich an dem unweit des Sees geparkten Auto der Dame zu vergreifen. Die Täter schlitzten das Verdeck des Cabriolets auf und entwendeten einen Korb samt Inhalt. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben die Ermittlungen aufgenommen.

