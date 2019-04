Schwanau – Verkehrsunfall mit Personenschaden

Anzeige

Schwanau (ots) – Am Donnerstag gegen 21:16 Uhr kam es in der Georgenstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Radfahrer. Dieser befuhr die Georgenstraße in Richtung Südstraße und wurde durch einen einbiegenden PKW überrascht. Vermutlich aufgrund der schreckhaften Ausweichbewegung, kam der Radfahrer zu Fall und zog sich offenbar einen Bruch sowie Prellungen zu. Zu einer Kollision zwischen den Verkehrsteilnehmern kam es nicht.

