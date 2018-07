Schwanau – Versuchter Raub

Schwanau (ots) – Eine Taxifahrt am frühen Sonntagmorgen nahm kurz vor 6 Uhr im Waldweg ein unschönes Ende. Der 25 Jahre alte Fahrer des Beförderungsmittels war damit beauftragt, einen 34-Jährigen in die besagte Straße zu bringen. Dort angelangt, forderte dann nicht nur der Taxifahrer den ausstehenden Betrag für die erfolgte Tour, sondern auch der 34 Jahre alte Mann unter Androhung von Gewalt die gesamten Einnahmen seines Chauffeurs. Um seinem Begehren Nachdruck zu verleihen, soll er anschließend versucht haben, den Mittzwanziger aus seinem Wagen zu ziehen. Letzterem gelang es nach bisherigen Erkenntnissen gerade noch rechtzeitig, sein Auto zu beschleunigen und sich so dem Angriff zu entziehen. Die Beamten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen. Gegen den 34-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen versuchten Raubs eingeleitet.

