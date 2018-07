Schwanau – Vorfahrt missachtet

Schwanau (ots) – Weil die Fahrerin eines Volkswagen am Sonntagmittag die Vorfahrt einer anderen VW-Lenkerin missachtete, kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Mittsechzigerin bog gegen 12 Uhr von der Kirchstraße nach links in die Oberndorfstraße ab, als sie mit der entgegenkommenden, bevorrechtigten, 57-jährigen Autofahrerin zusammenprallte. Durch die Kollision wurden beide Damen leicht verletzt. Der an den Fahrzeugen entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. /ma

