Schwanau, Wittenweier – Kollidiert

Schwanau (ots) – Unachtsamkeit war wohl die Ursache für einen Unfall am Montagmorgen auf der K5368. Ein 19-Jähriger befuhr gegen 8:40 mit seinem Opel Uhr die Verlängerung der Straße „Im Unterschofen“ und wollte nach rechts auf die Kreisstraße einbiegen. Hierbei bemerkte er einen 63-jährigen Rennradfahrer zu spät und erfasste ihn seitlich. Der Zweirad-Lenker kam infolgedessen zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde in einem örtlichen Krankenhaus versorgt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

/nl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3924748