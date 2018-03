Schwanau, Wittenweier – Nach Diebstahl erwischt

Schwanau, Wittenweier (ots) – Die Alarmauslösung bei einer Kompostieranlage außerhalb von Wittenweier rief in den frühen Donnerstagmorgenstunden Einsatzkräfte des Polizeireviers Lahr auf den Plan. Die so umgehend eingeleitete Fahndung im Umfeld der Anlage ermöglichte kurz nach 3 Uhr die Kontrolle eines verdächtigen Wohnmobilfahrers. Wie eine genauere Nachschau im Fahrzeuginneren ergab, hatte der 62-Jährige diverse mit Diesel befüllte Kanister geladen. Bei einer anschließenden Überprüfung des Tatortes stellten die Ermittler fest, dass nicht nur ein Lagercontainer aufgebrochen, sondern an diversen Fahrzeugen zudem der Treibstoff abgepumpt wurde. Gegen den vorläufig festgenommenen Mann sowie eine 40-jährige mutmaßliche Komplizin wurde ein Verfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet. Die Beamten des Polizeipostens Schwanau haben die Ermittlungen aufgenommen.

