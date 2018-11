Schwarzfahren lohnt sich nicht

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Die Bundespolizei Karlsruhe konnte am Mittwoch zwei Haftbefehle wegen Erschleichen von Leistungen vollstrecken. Eine 43-jährige Deutsche war in der Vergangenheit so häufig ohne Fahrkarte unterwegs, dass sie nun einer hohen Geldstrafe nicht entgehen konnte. Das Amtsgericht Bruchsal verurteile die Frau in zwei Verfahren zu insgesamt 5600 Euro Geldstrafe oder ersatzweise 140 Tagen Freiheitsstrafe. Da es ihr nicht möglich war, die Geldstrafe aufzubringen, wurde sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Justizvollzugsanstalt Bühl eingeliefert.

