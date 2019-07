Schwarzfahrender Senior leistet Widerstand

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Montagmorgen wurde eine Streife der Bundespolizei am Bahnhof Bruchsal auf eine Streitsituation aufmerksam. In dieser befanden sich ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn und ein 62-jähriger Senior. Die erste Befragung ergab, dass der ältere Herr den Mitarbeiter der Deutschen Bahn in diesem Moment sowie auch schon etwa zwei Stunden zuvor beleidigt hatte. Beide Male wollte er in den Zug steigen und es kam aus unklaren Umständen zu der Beleidigung. Der Aufforderung, den Zug zu verlassen, kam er jedoch zunächst nicht nach. Erst nach mehrmaliger Aufforderung nahm er sein Fahrrad und verließ den Zug. Am Bahnsteig musste der Mann im Laufe der Maßnahme fixiert werden, da er wiederholt versuchte, sich vom Kontrollort zu entfernen. Nur mit Überwindung massiven Widerstands des Mannes, konnten die Handfesseln angelegt und er zum nahegelegenen Polizeirevier verbracht werden. Verletzt wurde infolgedessen glücklicherweise niemand. Auf dem Polizeirevier Bruchsal wurde ein Alkoholtest durchgeführt, welcher nur einen sehr geringen Wert ergab. Im Rahmen von ersten Ermittlungen stellten die Beamten fest, dass gegen den Senior ein Hausverbot für den Bahnhof Bruchsal besteht. Des Weiteren kam es in der Vergangenheit bereits häufiger zu Streitsituationen zwischen ihm und den Mitarbeitern der Deutschen Bahn. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde ihm ein Platzverweis für den Bahnhof Bruchsal erteilt und er konnte seinen Weg fortsetzen. Gegen ihn werden nun Anzeigen wegen Beleidigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Hausfriedensbruch und Beförderungserschleichen erstattet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

