Schwelbrand an Schule in der Steinhäuserstraße- keine Verletzte

Karlsruhe (ots) – Kurz vor den Herbstferien kam es an einem technischen Gymnasium in der Südweststadt zu einem Einsatzgeschehen, da ein Hausmeister Rauchgeruch wahrgenommen hatte. In Eigenregie wurde gegen 15.45 Uhr der Gebäudekomplex geräumt. Ca. 70 Schüler und Lehrer waren davon betroffen. Die Berufsfeuerwehr konnte einen Brand in einer Dehnfuge feststellen und diesen löschen. Es wird geprüft, ob Dacharbeiten, die am Donnerstag stattfanden, ursächlich sind. Die Schadenshöhe, die durch den Brand bzw durch Löscharbeiten verursacht wurde, ließ sich momentan nicht beziffern.

