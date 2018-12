Schwerer Auffahrunfall bei Pforzheim: Drei Lkw beteiligt – Fahrbahn wird gereinigt

Anzeige

Gegen 10.18 Uhr ereignete sich auf der A8 Karlsruhe Richtung Stuttgart, kurz vor Pforzheim-Nord, ein schwerer Auffahrunfall bei dem drei Lkw beteiligt sind. Staubedingt musste der erste Lkw bremsen. Der zweite Lkw konnte ebenfalls noch bremsen, für den dritten Lkw reichte es nicht mehr. Er fuhr auf die beiden anderen Fahrzeuge auf.

Lkw-Fahrer eingeklemmt

Der Fahrer des ersten Lkws wurde nicht verletzt. Der Fahrer des mittleren Lkw hat sich leicht am Arm verletzt. Der dritte Fahrer musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreut werden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, so eine Sprecherin der Polizei.

Nassreinigung und Sperrung der Fahrbahn

Da Motoröl ausgelaufen ist, wird die Fahrbahn derzeit nass gereinigt. Laut Straßenverkehrszentrale Baden-Württemberg ist die Autobahn rund um die Auffahrt Pforzheim-West aktuell gesperrt.