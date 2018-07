Seebach – Auto überschlagen

Seebach (ots) – Der Suzuki eines 28-Jährigen blieb nach einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen auf dem Dach liegen. Er befuhr kurz vor 8 Uhr die Straße „Sommerseite“ talabwärts, als er vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit von der Fahrbahn abkam, dortige Hecken touchierte und auf den dortigen Bordstein fuhr, sodass sich der Wagen überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam. Der 28-Jährige wurde hierbei leicht verletzt und zur Behandlung seiner Blessuren in das Klinikum nach Achern gebracht. An seinem Suzuki entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. /ma

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4012203