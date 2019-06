Geschwindigkeitskontrollen auf B500: 46 Stundenkilometer zu schnell

Anzeige

Beamte des Polizeireviers Achern/Oberkirch haben am Donnerstagnachmittag auf der als Motorradstrecke beliebten B500 in Höhe der Zufahrt „Seibelseckle“ über mehrere Stunden Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. An der auf 70 Stundenkilometer beschränkten kontrollierten Stelle mussten dabei 22 Fahrzeugführer beanstandet werden, darunter sechs Motorradfahrer.

Der Spitzenreiter, ein Autofahrer, war mit 116 „Sachen“ unterwegs und muss mit einem Fahrverbot rechnen. Auf die anderen Temposünder warten teilweise empfindliche Bußgelder. ots/BNN