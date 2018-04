Seebach – Baumlandung

Seebach (ots) – Der Gleitschirmflug eines 55-Jährigen endete am Sonntagabend in einer Baumkrone. Aufgrund mangelndem Aufwind hatte der Gleiter nicht wie beabsichtigt auf der Freifläche eines Steinbruchareals aufsetzen können, sondern musste zirka 20 Meter daneben in einem Baum landen. Der Mann konnte gegen 18 Uhr von der örtlichen Feuerwehr gerettet werden. Verletzt wurde er nicht.

