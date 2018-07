Seebach – Bei Erdaushubarbeiten verletzt

Seebach (ots) – Im Rahmen von Erdaushubarbeiten und der Verlegung von Wasserrohren in der Grimmerswaldstraße hat sich ein 48 Jahre alter Arbeiter am Dienstagmorgen leichte Verletzungen zugezogen. Nach bisherigem Kenntnisstand klemmte er seine Hand zwischen einem Rohr und der betriebenen Baggerschaufel ein. Zur Behandlung seiner Verletzung wurde der 48-Jährige in das Klinikum nach Offenburg gebracht.

