Seebach – Brand im Sägewerk

Seebach (ots) – Der Brand in einem Sägewerk im „Geisdörfle“ rief im Verlauf des heutigen Mittags Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Seebach, Ottenhöfen und Kappelrodeck sowie des Polizeireviers Achern/Oberkirch auf den Plan. Aus noch ungeklärter Ursache kam es kurz nach 13 Uhr im Bereich der Sägehalle zum Ausbruch eines Feuers. Dem beherzten Eingreifen eines Arbeiters war es zu verdanken, dass hierdurch lediglich eine Wand und einige Kranteile in Mitleidenschaft gezogen wurden. Dieser nahm einen Feuerlöscher und einen Wasserschlauch zur Hand und hielt die Flammen bis zum Eintreffen der Wehrleute in Schach. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 40.000 Euro. Personen wurde nicht verletzt.

