Seebach – Gestürzt

Anzeige

Seebach (ots) – Ein 58 Jahre alter Radfahrer war am Sonntagmittag in der Straße „Sommerseite“ unterwegs, als er kurz vor 15 Uhr nach ersten Erkenntnissen alleinbeteiligt zu Fall kam. Er musste durch alarmierte Helfer des Rettungsdienstes in ein Krankenhaus gebracht werden.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4125615