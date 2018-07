Seebach, L 87, B 500 – Nach Hustenanfall gegen Mauer geprallt

Anzeige

Seebach (ots) – Nach einem Hustenanfall hat ein 63 Jahre alter Motorradfahrer am Montagmittag auf der L 87 an der Gabelung zur B 500 die Kontrolle über seine Yamaha verloren, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte kurz nach 12 Uhr gegen eine dortige Stützmauer. Der Biker erlitt schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden am Motorrad wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

