Seebach – Motorradfahrer schwer verletzt

Anzeige

Seebach (ots) – Am späten Samstagnachmittag, gegen 18:30 Uhr, ereignete sich in der Grimmelswalderstraße ein Verkehrsunfall bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Der 55-jährige Kradfahrer befuhr die Grimmerswaldstraße, von Seebach kommend, in Richtung Sasbachwalden. An der Einmündung der Straße Maisig fuhr ein 63-jähriger Pkw-Fahrer in die Straße ein. Hierbei übersah er den Motorradfahrer und es kam im Einmündungsbereich zur Kollision. Durch den Unfall wurde der Motorradfahrer schwer verletzt. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Lebensgefahr besteht nicht. Der beim Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf 10.000 Euro.

/dhm

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-210 E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4598918 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4598918