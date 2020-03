Seebach, Mummelsee – Schreckmoment

Anzeige

Seebach (ots) – Ein Geschwisterpaar und deren Eltern mussten am Sonntagmittag am Mummelsee einen Schreckmoment überstehen, der nach derzeitigen Erkenntnissen allerdings ohne gesundheitliche Folgen blieb. Nach aktuellem Sachstand hielt sich ein 8 Jahre altes Mädchen zur Mittagszeit an einem schneebedeckten Steg des beliebten Ausflugsziels auf. Hierbei sei das Kind wohl ausgerutscht und in den mit einer dünnen Eisschicht überzogenen Mummelsee gefallen. Ihre 3 Jahre ältere Schwester habe sich daraufhin ebenfalls in das Gewässer begeben, um zu helfen. Ferner waren die in unmittelbarer Nähe befindlichen Eltern mit weiteren Helfern rasch zur Stelle und zogen beide Kinder wieder an Land. Die leicht unterkühlten Mädchen wurden von Einsatzkräften der Bergwacht mit warmen Decken versorgt. Zur Landung des angeforderten Rettungshubschraubers musste die Schwarzwaldhochstraße kurzfristig gesperrt werden. Eine medizinische Behandlung der Schwestern war letztlich nicht erforderlich.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-211211 E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4541034 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4541034