Seebach – Vorfahrt eines Motorrads missachtet

Seebach (ots) – Glimpflich ging ein Unfall an der Einmündung der L 87 in die B 500 nahe des Mummelsees am Dienstagnachmittag für einen Motorradfahrer aus. Kurz nach 13 Uhr war eine 24 Jahre alte Seat-Fahrerin auf der Landesstraße unterwegs und beabsichtigte nach links auf die Bundesstraße in Richtung Mummelsee einzubiegen. Dabei missachtet sie jedoch die Vorfahrt eines aus dieser Richtung herannahenden, 69 Jahre alten Fahrers eines Leichtkraftrades. Dieser musste aufgrund des Autos stark bremsen, kam zu Fall und verletzte sich dadurch leicht. An seinem Zweirad entstand ein Schaden von rund 500 Euro.

