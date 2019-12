Seelbach – Brand einer Gartenhütte, Zeugen gesucht

Anzeige

Seelbach (ots) – Weshalb am frühen Donnerstagabend eine Gartenhütte unweit eines Lebensmittelmarkts „Am Bahndamm“, parallel zur L 102, in Brand geraten ist, muss noch geklärt werden und ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Einsatzkräfte der Feuerwehr Seelbach waren schnell zur Stelle, trotzdem wurde der baufällige und abrissreife Schuppen durch die Flammen komplett zerstört. Der Brandschaden dürfte allerdings als gering anzusehen sein. Wem gegen 18 Uhr im Bereich des Feldwegs zwischen Reichenbach und Seelbach verdächtige Personen aufgefallen sind, wendet sich bitte unter der Telefonnummer: 07821 277-0 an die Ermittler des Polizeireviers Lahr.

/wo

