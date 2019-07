Seelbach – In Streit geraten

Anzeige

Seelbach (ots) – Die Hintergründe einer Auseinandersetzung in der Tretenhofstraße sind aktuell noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. An der dortigen Bushaltestelle soll es am Sonntag gegen 14.40 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren sich bekannten Personen gekommen sein. Die nicht ausschließlich verbal ausgetragene Meinungsverschiedenheit endete für einen 21-Jährigen mit leichten Verletzungen. Er wurde durch hinzugerufene Rettungskräfte vor Ort behandelt. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben die Ermittlungen aufgenommen. /ma

