Seelbach – Nach Unfall davongelaufen

Seelbach (ots) – An einem Laternenmast endete die Fahrt eines 18-Jährigen am Sonntagmorgen zwischen 10:30 Uhr und 11 Uhr. Der Heranwachsende befuhr zur Unfallzeit den Kreisverkehr im Bereich der Hauptstraße zum Reichenbacher Weg. Da er mutmaßlich zu schnell unterwegs war kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen den Beleuchtungsmast. Anschließend ließ er sein Fahrzeug stehen und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Erst am Abend kontaktierte er telefonisch die Polizei und gab an, dass er in Panik davongelaufen sei. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht. /ag

