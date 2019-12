Seelbach – Rollerfahrer übersehen

Anzeige

Seelbach (ots) – Ein leicht verletzter Rollerfahrer und ein Schaden von rund 800 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochnachmittag in der Tretenhofstraße. Ein 49-jähriger Autofahrer hat nach derzeitigem Kenntnisstand gegen 16.30 Uhr beim Verlassen eines Grundstücks und Einfahren auf die Tretenhofstraße den Zweiradlenker übersehen und war mit diesem kollidiert. Hierbei wurde der Jugendliche leicht verletzt und musste in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden.

