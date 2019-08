Seelbach – Rutsche-Unfall

Anzeige

Seelbach (ots) – Nach einem Badeunfall auf der Familienrutsche im Seelbacher Schwimmbad musste eine 35 Jahre alte Frau am Freitagmittag mit einem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein örtliches Krankenhaus gefahren werden. Bisherigen Erkenntnissen zufolge war der Ehemann der nun Verletzten gegen 13:30 Uhr beim gemeinsamen Rutschen mit den Beinen in den Rücken seiner Frau geprallt, wodurch diese verletzt wurde und ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen musste. Ein Verschulden Dritter ist bislang nicht erkennbar. /wo

