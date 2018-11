Seelbach – Von Stier verletzt

Anzeige

Seelbach (ots) – Ausgebüxte Kühe haben am Montagnachmittag am Ortsrand von Seelbach für einen Einsatz von Rettungsdienst und Polizei gesorgt. Als die Wiederkäuer gegen 15.45 Uhr von den Verantwortlichen eingefangen und auf eine andere Koppel getrieben wurden, ist ein 64 Jahre alter Mann von einem Stier angegangen und verletzt worden. Nach einer Erstversorgung durch eine Besatzung des Rettungsdienstes wurde der Verletzte mit einem Rettungshubschrauber in ein Offenburger Krankenhaus geflogen.

/wo

