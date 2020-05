Seewald – 19-jähriger Radfahrer nach Unfall verletzt

Anzeige

Seewald (ots) – Ein 19-jähriger Radfahrer wurde am Sonntagnachmittag bei Seewald von einem Auto angefahren und musste mit seinen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der junge Mann befuhr gegen 15.30 Uhr die Landstraße 362 von Igelsberg in Richtung Erzgrube, als eine 41-jährige Ford-Fahrerin beabsichtigte vor ihm nach links in einen Waldweg abzubiegen. Beim Abbiegevorgang übersah die Fahrerin den von hinten überholenden Radfahrer, welcher in der Folge seitlich in das Auto fuhr. Der 19-Jährige wurde über die Kühlerhaube auf den Boden geschleudert und wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gefahren. Am Auto entstand ein Schaden von 3.000 Euro.

