Seewald – Nach Unfall leicht verletzt

Seewald (ots) – Leicht verletzt wurde am Samstagnachmittag gegen 14.40 Uhr ein 55-jähriger Motorradfahrer in Altensteiger Straße. Der 55-Jährige musste verkehrsbedingt hinter einem 36-jährigen VW-Fahrer anhalten. Der VW-Fahrer setzte zum Rückwärtsfahren an und stieß hierbei mit dem Fahrzeugheck gegen das Motorrad. Der 55-Jährige stürzte und wurde leicht verletzt.

Der Gesamtschaden wird auf etwa 3500 Euro geschätzt.

Dirk Wagner, Pressestelle

